أرخص أنواع الخضروات ومنافذ بيعها في القاهرة والمحافظات اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسعار أرخص أنواع الخضروات المتاحة اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري، والتي تم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بأسواق التجزئة والجملة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أرخص الأسعار وتحديدا أسعار الخضروات اليوم وفق بوابة الأسعار، على هذا النحو:

أرخص أنواع الخضروات

الطماطم أقل سعر 15 جنيها / كيلو في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

البطاطس أقل سعر 12 جنيها / كيلو في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

الليمون البلدي أقل سعر 15 جنيها / كيلو المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

البامية أقل سعر 35 جنيها / كيلو المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

أسعار الخضروات اليوم

وفي سوق العبور جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس على هذا النحو:

- سعر كيلو الطماطم: 14 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس: 13 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 20 جنيها.

- سعر كيلو البامية: 34 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 12 جنيها.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 12 جنيها.

- سعر كيلو الليفت: 6 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة: 16 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 19 جنيها.

- سعر كيلو القلقاس: 15 جنيها.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 15 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 16 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 16 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 25 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 12 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 13 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيها.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 12 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 8 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 20 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 11 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 9 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيها.

- سعر كيلو البصل: 20 جنيها.