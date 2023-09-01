أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. كيلو الملوخية بـ5 جنيهات

استقرار كبير شهده أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، في مختلف الأسواق والمحلات، وهي الأسعار التي قد تختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات بحسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، كسعر بيع في سوق العبور كالتالي:

سعر كيلو الطماطم: 8.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: 11 جنيهًا.

سعر كيلو البامية: 35 جنيهًا.

سعر كيلو الملوخية: 5 جنيهات.

سعر كيلو اللفت: 2.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة: 11 جنيهًا.

سعر الكرنب «الواحدة»: 3.5 جنيه.

سعر كيلو القلقاس: 9 جنيهات.

سعر القرنبيط «الواحدة»: 4 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي: 9 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 12 جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 28 جنيهًا.

سعر كيلو السبانخ: 11 جنيهًا.

سعر كيلو الخيار الصوب: 12 جنيهًا.

سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيهات.

سعر كيلو الجزر الأصفر: 11 جنيهًا.

سعر كيلو البطاطا: 7 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 19 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان عروس: 11 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الرومي: 9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيهًا.

سعر كيلو البصل: 19 جنيهًا.