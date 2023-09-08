فرق الإنقاذ تنتشل الناجين من فيضانات البرازيل (فيديو)

لقي 39 شخصًا حتفهم، وفُقد 9 آخرين بسبب فيضانات البرازيل التي حدثت بسبب إعصار ولاية «ريو جراندي دو سول» في أقصى جنوب البرازيل، وتسبب في ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضانات اجتاحت المنازل.

الأمطار سبب فيضانات البرازيل

وحدثت فيضانات البرازيل بسبب كمية الأمطار التي هطلت في بعض المناطق، والتي تجاوزت 600 ملم، والتي تعتبر ضعف الكمية المتوقعة لهذا الشهر، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر محلية برازيلية.

وأثرت الأمطار التي تسببت في فيضانات البرازيل على 80 مدينة، وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، وأدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الناجين العالقين

واستخدمت السلطات البرازيلية مروحيات لإجلاء سكان محاصرين، بعدما أصبحت بعض الطرق غير سالكة بسبب فيضانات البرازيل، ولا تزال فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الناجين العالقين وفتح الطرقات، حسبما أكدت «سكاي نيوز»، بينما انتشرت صور وفيديوهات تظهر حجم المياه المتراكمة في شوارع البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية، حالة الطوارئ لمدة 180 يوما، في 6 مدن في ولاية ساو باولو البرازيلية، وهي وكاراغواتاتوبا، وإلهابيلا، وأوباتوبا، وغواروغا وبيرتيوغا.