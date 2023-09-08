مقتل 39 شخصا في إعصار ضرب أقصى جنوب البرازيل

قالت السلطات البرازيلية إن 39 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال تسعة في عداد المفقودين، بعدما اجتاح إعصار ولاية «ريو جراندي دو سول» في أقصى جنوب البرازيل، وأدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضانات اجتاحت المنازل.

الإبلاغ عن 14 حالة وفاة

جميع المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات، حيث تم الإبلاغ عن 14 وفاة، كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن الحاكم إدواردو ليتي حالة الكوارث العامة، وألغى عروضًا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل، الخميس.

39 حالة وفاة في ريو جراندي دو سول

وقالت حكومة الولاية إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار أثرت على 80 مدينة، وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، وأدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين.

بالإضافة إلى 39 حالة وفاة في ريو جراندي دو سول، توفي شخص في ولاية «سانتا كاتارينا» المجاورة، عندما سقطت شجرة على سيارته.