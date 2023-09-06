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21 قتيلا في أسوأ إعصار يضرب جنوب البرازيل.. بينهم 15 من منزل واحد (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
12:06 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
فيضانات البرازيل- تعبيرية

فيضانات البرازيل- تعبيرية

أعلن حاكم ولاية ريو جراندي دو سول إدوارد وليتي، أن 21 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب البرازيل بسبب عاصفة عنيفة تسببت في فيضانات بعدة مدن، بحسب ما ذكرته قناة «بي بي إس الأمريكية».

15 وفيات وقعت في منزل واحد

وأضاف إدواردو ليتي، أن عدد القتلى هو الأعلى في الولاية بسبب حدث مناخي، وأن العاصفة التي صنفت على أنها إعصار خارج المداري ضربت حوالي 60 مدينة، وهناك 15 وفيات وقعت في منزل واحد في مدينة موكوم التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 50 ألف نسمة. 

وذكرت حكومة ولاية ريو جراندي دو سول، أنها سجلت 1650 شخصًا بلا مأوي منذ ليلة الاثنين، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية، عائلات فوق منازلهم يطلبون المساعدة بينما فاضت الأنهار على ضفافهم. 

فشل محاولة إنقاذ امرأة

وأوصى مجلس المدينة في «Mucum» السكان بالبحث عن الإمدادات لتلبية احتياجاتهم لمدة 72 ساعة المقبلة.

وقال «ليتي» في قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يؤسفني مقتل امرأة في محاولة إنقاذها من فوق نهر تاكواري، ولكن لسوء الحظ انكسر السلك وسقطت هي والمنقذ، وللأسف لم تنج المرأة وأصيب المنقذ بجروح خطيرة».

وقد تعرضت ولاية ريو جراندي دو سول لإعصار آخر خارج المداري في يونيو، أسفر عن مقتل 16 شخصًا وتسبب في دمار في 40 مدينة، العديد منها حول عاصمة الولاية بورتو أليجري.

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