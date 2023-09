21 قتيلا في أسوأ إعصار يضرب جنوب البرازيل.. بينهم 15 من منزل واحد (فيديو)

أعلن حاكم ولاية ريو جراندي دو سول إدوارد وليتي، أن 21 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب البرازيل بسبب عاصفة عنيفة تسببت في فيضانات بعدة مدن، بحسب ما ذكرته قناة «بي بي إس الأمريكية».

A cyclone has killed at least 21 people and left hundreds more homeless in southern Brazil.



The storm battered around 60 cities in the Rio Grande do Sul region.



