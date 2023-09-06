21 قتيلا في أسوأ إعصار يضرب جنوب البرازيل.. بينهم 15 من منزل واحد (فيديو)

أعلن حاكم ولاية ريو جراندي دو سول إدوارد وليتي، أن 21 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب البرازيل بسبب عاصفة عنيفة تسببت في فيضانات بعدة مدن، بحسب ما ذكرته قناة «بي بي إس الأمريكية».

A cyclone has killed at least 21 people and left hundreds more homeless in southern Brazil.



The storm battered around 60 cities in the Rio Grande do Sul region.



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15 وفيات وقعت في منزل واحد

وأضاف إدواردو ليتي، أن عدد القتلى هو الأعلى في الولاية بسبب حدث مناخي، وأن العاصفة التي صنفت على أنها إعصار خارج المداري ضربت حوالي 60 مدينة، وهناك 15 وفيات وقعت في منزل واحد في مدينة موكوم التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 50 ألف نسمة.

RIO GRANDE DO SUL! ASSUSTADOR! pic.twitter.com/Uy9PdZEGpo — MARCIO DE FLORIPA!!! Em Deus eu acredito!!! (@marcio37) September 5, 2023

وذكرت حكومة ولاية ريو جراندي دو سول، أنها سجلت 1650 شخصًا بلا مأوي منذ ليلة الاثنين، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية، عائلات فوق منازلهم يطلبون المساعدة بينما فاضت الأنهار على ضفافهم.

فشل محاولة إنقاذ امرأة

وأوصى مجلس المدينة في «Mucum» السكان بالبحث عن الإمدادات لتلبية احتياجاتهم لمدة 72 ساعة المقبلة.

وقال «ليتي» في قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يؤسفني مقتل امرأة في محاولة إنقاذها من فوق نهر تاكواري، ولكن لسوء الحظ انكسر السلك وسقطت هي والمنقذ، وللأسف لم تنج المرأة وأصيب المنقذ بجروح خطيرة».

Ciclone extratropical se formou no Rio Grande do Sul já deixou 21 mortos no estado.



Minutos antes da ponte histórica sobre o Rio das Antas, um motorista se arriscou em perigosa travessia. Felizmente, correu bem.



O nível da água no rio transbordou em a níveis impressionantes e pic.twitter.com/gehrXTUXZJ — RevistaBzzz (@RevistaBzzz) September 5, 2023

وقد تعرضت ولاية ريو جراندي دو سول لإعصار آخر خارج المداري في يونيو، أسفر عن مقتل 16 شخصًا وتسبب في دمار في 40 مدينة، العديد منها حول عاصمة الولاية بورتو أليجري.