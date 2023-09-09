حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي.. ابتعد عن النقاشات السلبية
كتب:
هبهَ وهـدان
12:00 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
برج الحمل
لا تخلو مجموعة أصدقاء من وجود شخص من مواليد برج الحمل فهو الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في ترتيب كافة الأمور كما أن هذا المولود من الشخصيات المميزة التي تجذب الانتباه اليها، فهي قادرة على خلق روح المرح، وجو لطيف خلال لقاءاتها مع الآخرين.
كما يحمل مولود برج الحمل مشاعر فياضة، تضيف عليه مزيد جو من السحر والجاذبية، وهو ما يجذب إليه الرف الآخر، لكنه في الوقت ذاته غيور.
وتعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.
حظك اليوم برج الحمل مهنيا
في محيط عملك احرص على تجديد خططك المستقبلية الخاصة بالعمل وابتعد عن الدخول فى مناقشات سلبية تتسبب فى تعطيل العمل خلال الفترات المقبلة.
كما ينصحك الفلك بأن تتجنب مولود برج الحمل الدخول فى خلافات تفسد ساعات العمل.
حظك اليوم برج الحمل عاطفيا
ومع الشريك يقول خبراء الفلك أنه يجب أن تحافظ على أن تبقى العلاقة بينكم بشكل أفضل وتجنب الدخول فى خصوصية شريك حياتك لكى تستمر العلاقة لمدة طويلة خلال الفترات المقبلة.
ويطالبك الفلك بأن تتبادل الهدايا مع الشريك فهذا يعود بالنتائج الإجابية على شكل العلاقة.