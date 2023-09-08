النائبة سماء سليمان: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

شاركت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب السياسية لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

«حماة الوطن» يعلن تأييد الرئيس السيسي

يأتي ذلك عقب إعلان حزب حماة الوطن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي، حيث استضافت محافظة الشرقية على أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وكوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات «شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية»، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، أمس الخميس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة

وقالت النائبة سماء سليمان، إن الدعم الحزبي الكبير للرئيس السيسي هو شيئ طبيعي وضروري في هذا التوقيت لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس منذ توليه ذمام الحكم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة حينما أعلن ترشحه لأول مرة، لذلك عليه أن يستكمل مسيرته ويواصل مسار الإنجازات التي وضعت مصر في مقدمة الدول في أغلب المجالات.

ملتقى الأحزاب

وأضافت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسي بكل السبل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ما قام به الرئيس في الفترة الماضية من وضع استراتيجية ناجحة للعلاقات الخارجية والإصلاح الاقتصادي والنهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم، والصحة والصناعة والزراعة وتقوية الجيش بتنويع تسليحه، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، فضلًا عن الإنشاءات العملاقة والمشاريع القومية وشبكة الطرق العالمية، يجعلنا مجبرين على دعمه.

لن ننسى أبدًا حالة الإرهاب وعدم الاستقرار

وواصلت سماء سليمان، أن الشعب المصري يعي تمامًا المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين والوصول إلى جمهورية جديدة تتسع لكل الشعب المصري دون تمييز، مضيفة: نحن كشعب مصري لن ننسى أبدًا حالة الإرهاب وعدم الاستقرار التي كنا فيها والآن ننعم بنعم الأمان بوجود دولة قوية تردع كافة محاولات الإرهاب، وتؤمن مواطنيها بوجود قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة الموطن على رأس أولوياتها.

وكانت انطلقت أمس بمحافظة الشرقية، فعاليات الجولة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب تحالف الأحزاب السياسية، الذي يضم 60 حزبا.