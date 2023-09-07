قيادي بـ«حماة الوطن»: الرئيس السيسي حقق طفرات متميزة في مختلف المجالات

قال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، إن تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة جديدة عن قناعة وصدق، لما لمسه الحزب على أرض الواقع من إنجازات حقيقية لا تخطئها العين.

وأضاف «أسعد» أنه في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كانت الجماعات الظلامية تحاول وتتربص بهذا الوطن للقضاء على هويته ومقدراته وتقسيمه إلى دويلات، ولكن استطاع الرئيس السيسي بتعامله الحكيم من اقتلاع هذه الجماعات من جذورها ودحرها من خلال جيش جسور لا يخشى الموت ولا يهاب الأعداء.

وأكد أن مصر تحولت بعد انتصارها ودحرها للإرهاب إلى معركة أخرى وهي التنمية والبناء والتي بدأت بشق قناة السويس الجديدة التي ساعدت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة وزيادة حركة التجارة العالمية وأن القناة حققت أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2021/2022 والتي بلغت 7 مليارات دولار والعام الجاري بلغت 9.4 مليارات دولار.

سياسات الرئيس السيسي الاقتصادية

وأضاف «أسعد» أن سياسات الرئيس السيسي الاقتصادية أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، إذ شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري الذي حقق طفرة تنموية كبيرة برغم الصعوبات التي واجهها في ظل تداعيات أزمه كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وجرى إنشاء 8 مطارات جديدة و26 مركزا سياحيا و22 مدينة صناعية واستصلاح 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مشروعات الطرق العملاقة التي بلغت طولها 4800 كيلو مترا وشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي حيث عملت الدولة على النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية وتوفير السلع الغذائية وزيادة حجم الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية باعتباره شريك رئيس في تنفيذ خطط التنمية للدولة المصرية.

السياسة الخارجية للرئيس السيسي

وأشار «أسعد»، إلى أن السياسة الخارجية للرئيس السيسي تميزت بعدة مرتكزات منها الحفاظ على الأمن القومي المصري والالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية، ما جعل مصر تلعب دورا محوريا وفاعلا للمساهمة في إنهاء الصراعات في المنطقة العربية وإعادة استقرار هذه البلدان وأصبحت مصر حريصة على المساهمة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات من خلال التأكيد على تسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام قواعد الشرعية الدولية.

ودعا مساعد رئيس حزب حماة الوطن جموع المصريين إلى انتخاب الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ودعما، لاستقرار المنطقة العربية بأسرها وليس مصر فقط.