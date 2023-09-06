«حماة الوطن» يطالب قياداته بعرض إنجازات السيسي على المصريين قبل انتخابات الرئاسة

عقد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء النوعيين ورؤساء القطاعات ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث وجّه الشكر للحضور، نيابة عن الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، لما بذلوه من جهد مؤخرا.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال إنّ «المرحلة المقبلة فاصلة في تاريخ الوطن، وتحتاج إلى تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مصلحة ذاتية، لخروج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر، خاصة أنّنا أول حزب يعلن تأييده ودعمه لترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية، والعالم كله ينظر إلى مصر كدولة محورية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط».

وشدد نصير على الأمناء النوعيين بالأمانات المركزية، بالتشابك وتكثيف الجهود مع الأمناء النوعيين في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع والأقسام، على أن يكون التحرك بشكل جماعي ومؤسسي في دعم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال عرض الإنجازات المتعددة التي تحققت على أرض الواقع، خاصة المشروعات التنموية مثل حياة كريمة وبرامج الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية التي أقيمت بالمحافظات التابعين لها.

توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

ووجّه أمين عام حزب حماة الوطن، رؤساء القطاعات والأمناء النوعيين، بتكثيف الجهود من خلال مراكز الأمل المنتشرة في المحافظات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، كي تكون هناك شراكة مجتمعية بين المواطن وحزب حماه الوطن.

وفي إطار الدور المجتمعي للحزب، أكد اللواء طارق نصير، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف القوافل الطبية والدعم الغذائي وتوسيع الشوادر على مستوى الجمهورية، لتوزيع المواد الغذائية والسلع المعمرة بتخفيضات كبيرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وطالب نصير، الأمانات النوعية بتقديم خطة عمل لتحقيق أكبر استفادة لدعم حملة الرئيس كل في تخصصه، بدءا من أمين الأمانة وصولا إلى الوحدات القاعدية بالمحافظات المختلفة.

وأعرب الأمناء النوعيين ورؤساء القطاعات ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب، عن تقديرهم لقيادات الحزب وعلى رأسهم الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، عن جهود الحزب من أجل مصلحة الوطن والمواطن.