«حماة الوطن» يواصل فعاليته في المحافظات وينظم زيارة لأطفال 57357

يواصل حزب حماة الوطن أنشطته وفعاليته في المحافظات المختلفة، منها الفعاليات الخدمية ومنها الترفيهي والتعليمي، وذلك ضمن جهود الحزب في التواجد مع المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

نظمت أمانة محافظة بورسعيد لحزب حماة الوطن جولة سياحية ويوما ترفيهيا لأطفال جمعية «كانسر فايترز» من مستشفى سرطان الأطفال 57357 لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وذويهم ورفع روحهم المعنوية أثناء رحلة علاجهم من المرض.

مبادرة «اطمن حزب حماة الوطن جنبك»

وكانت أمانة بورسعيد أطلقت مبادرة بعنوان «اطمن حزب حماة الوطن جنبك»، وذلك استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة أرجاء الجمهورية، والاهتمام الدائم بكافة فئات المجتمع.

وحدة حزبية جديدة بقرية الزعفراني

ودشنت أمانة محافظة البحيرة لحزب حماة الوطن وحدة حزبية جديدة بقرية الزعفراني، وسط حضور جماهيري كبير، ويأتي ذلك إطار خطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية.

الصالون السياسي الثالث للأحزاب

وشارك حزب حماة الوطن أمس الخميس، في الصالون السياسي الثالث للأحزاب، الذي تم عقده في محافظة الشرقية، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور قيادات الأحزاب السياسية وعدد من الخبراء والسياسيين البارزين.