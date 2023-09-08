شاب يبلغ الشرطة عن سرقة مخدرات من منزله في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية شابا استغاث بها لسرقة 87 جراما مخدرات من منزله، القصة التي أوردتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بطلها شاب يدعى جيمس بومونت يبلغ من العمر 38 عاما، واتصل بالشرطة وأبلغهم بسرقة مخدراته وأملى لهم قائمة بأسماء من يتهمهم بسرقة المخدرات التي يتاجر فيها.

رجل يبلغ الشرطة عن سرقة مخدرات من منزله

وعثرت شرطة وادي التايمز على مخدرات زنة 87 جرامًا من مادة الكريستال ميث في منزل بومونت، واتصل جيمس بومونت، 38 عامًا، بشرطة وادي التايمز ليبلغهم أن شخصًا ما دخل منزله وسرق المخدرات، وعندما وصل الضباط إلى منزله، قدم لهم قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين و87 جرامًا من الكريستال ميث.

أقر بومونت بأنه مذنب في الحيازة بقصد بيعها

وأثناء مثوله أمام محكمة «أكسفورد كراون»، أقر «بومونت» أنه مذنب في الحيازة بقصد بيعها، بينما عثرت الشرطة على مخدرات من الدرجة الأولى، بما في ذلك «الكوكايين والإكستاسي والميثيلامفيتامين وعقار إل إس دي» في منزله، إلى جانب مخدرات الفئة «ب» مثل «القنب والكيتامين ومخدرات الفئة ج مثل إيتزولام».

بينما دافع عنه محاميه بأنه يعاني بشدة من سوء الصحة العقلية في ذلك الوقت، وقد اشتكى من وجود رجال يختبئون في الأدغال في الفترة الأخيرة.