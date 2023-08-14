تقرير بريطاني يؤكد تضاعف أعداد السائحين الإنجليز إلى مصر منذ 2019

كشفت شركة السفر البريطانية «أون ذا بيتش» عن زيادة أعداد السائحين القادمين من المملكة المتحدة إلى كل من مصر وتركيا، بمقدار الضعف، لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2019، وذلك للاستفادة من العروض المقدمة، وفروق السعر بين عملة البلد الأصلي، وعملتي القاهرة وأنقرة.

زيادة السائحين بنسبة الضعف

وأوضحت صحيفة «إندبندت» البريطانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن عدد الحجوزات التي ظهرت مؤخراً ضمن جدوال الرحلات الصيفية، زاد بنسبة الضعف، إلى مستويات عام 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي تسببت في إغلاق المطارات في كثير من أنحاء العالم، وتوقف حركة السفر والسياحة تماماً.

سبب زيادة الرحلات إلى مصر وتركيا

وأرجعت الصحيفة سبب زيادة الرحلات السياحية إلى كل من مصر وبريطانيا، إلى التعويم الذي شمل كلاً من الجنيه المصري والليرة التركية، الأمر الذي رفع سعر صرف الجنيه الإسترليني خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى تحقيق زيادة بنحو 1.2 مليون مقعد إضافي على رحلات من المملكة المتحدة إلى تركيا هذا العام، مقارنةً بعام 2019، وسط توقع بنمو سعة الرحلة السنوية بنحو 1.6 مليون مقعد آخر بحلول عام 2025 في ظل استقرار أسعار الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية والجنيه المصري

رغبة في السفر إلى أنطاليا ومدن البحر الأحمر

وكشف مطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية لندن أن شهر أحد أكثر شهور السنة ازدحاماً، في ظل زيادة أعداد الأفراد المتجهين إلى تركيا ومصر، حيث غادر المطار أكثر من 73 ألف شخص، ويتجه غالبية السائحين إلى منطقة أنطاليا في تركيا، المعروفة بمياها الزرقاء والساحل بها، فضلاً عن توجه كثير من السائحين الإنجليز إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر في مصر.