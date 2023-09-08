صاروخ روسي يدمر دبابة تشالنجر 2 البريطانية في أول تجربة قتالية حقيقية

فشلت دبابة تشالنجر 2 التي تستخدمها أوكرانيا في صراعها مع روسيا في أول تجربة قتال حقيقية لها منذ عام 1994 حيث انتشرت صورًا لها وهي محترقة في ساحة المعركة.

دبابة تشالنجر 2 تخسر أمام روسيا

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية نحن مع روسيا، تفاصيل تدمير دبابة تشالنجر 2 بواسطة قوات روسيا في 4 سبتمبر في اتجاه أوريخوفسكي.

وأصيبت دبابة تشالنجر 2 بصاروخ موجه من روسيا في ساحة معركة بالقرب من معقل روسي رئيسي، وانتشرت مقاطع فيديو للحظة إصابة دبابة القتال الرئيسية البريطانية بصاروخ موجه عيار 152 ملم تحت البرج في معركة الساعة 6 صباحًا بالقرب من قرية روبوتين الأوكرانية، حسبما ذكرت «سكاي نيوز»

وتعرضت دبابة تشالنجر 2 التي تواجه جيش روسيا لانفجار كبير وظهر حرق شديد في الخزان الذي خرج منه دخان رمادي كثيف.

وتظهر لقطات جوية أخرى دبابة تشالينجر 2 التي دمرتها قوات روسيا وبجانها 3 مركبات عسكرية أخرى مدمرة من التي تقاتل بها قوات أوكرانيا.

أنباء عن اصابة دبابة تشالنجر 2 بلغم زرعته روسيا

وسرت أنباء أخرى عن إصابة دبابة تشالنجر 2 من لغم زرعته روسيا أدى إلى تدمير إحدى حجرات الوقود الخاصة بها، ما أدى إلى شل حركتها قبل أن تضربها طائرة دون طيار وتدمرها.

وتعد تشالنجر 2 دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني، وعادة ما يتألف طاقمها من 4 أشخاص، قائد، ومدفعي، ومحمل وسائق، وحصلت أوكرانيا على 14 دبابة في وقت سابق من هذا العام لدعم مجهودها الحربي ضد روسيا وتدمرت منها واحدة ويبقى لديها 13 دبابة فقط.