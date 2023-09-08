إحلال وتجديد 5 مستشفيات وتطوير ورفع كفاءة 111 وحدة صحية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بزيادة نسب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المستشفيات وتطوير الوحدات الصحية وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

إنشاء مستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه جار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 77%، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألفا و963 نسمة، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألفا و642 نسمة.

رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه جار عمل رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بني مزار 90%، وحميات ديرمواس 90%، حميات سمالوط 95%، حميات ملوي 95%، حميات العدوة 95%، صدر بني مزار 95%، صدر ملوي 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.