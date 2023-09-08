بتكلفة 5.3 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين بقريتي قمن العروس في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بافتتاح مسجدين بقريتي الميمون وقمن العروس، بعد إحلالهما وتجديدهما، بتكلفة إجمالية زادت عن 5.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد البراغتة

وافتتح رئيس مدينة الواسطى، مسجد البراغتة بقرية الميمون المقام على مساحة إجمالية 445 مترا عبارة عن 375 مترا للصحن و 70 مترا لمصلى للسيدات، بتكلفة مليونين و353 ألف جنيه، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح، وذلك في حضور النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، المحاسب خالد جمال رئيس قرية الميمون، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.

افتتاح مسجد العرب

وفي السياق نفسه، جرى افتتاح مسجد العرب بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة اليوم، وتم إنشاء المسجد على مساحة إجمالية 425 مترا بينها 205 أمتار للصحن و 100 متر مصلى للسيدات و 110 أمتار أرضي، بتكلفة 3 ملايين جنيه جهود ذاتية، وذلك في حضور عماد صقر وأشرف مليجي نائبا رئيس المركز، والشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطى، وعماد سنجر رئيس قرية قمن العروس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي قرية قمن.