نجاة مدير مكتب محافظ بني سويف من حادث انقلاب سيارته بترعة على طريق إهناسيا

نجا محمود المغربي، مدير مكتب محافظ بني سويف، من حادث انقلاب سيارته بمياه ترعة جانبية بطريق «إهناسيا ـ بني سويف» أثناء توجهه، صباح اليوم، لعمله بديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف.

نجاة مدير مكتب محافظ بني سويف في حادث سير

وأنتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الإطمئنان على المغربي وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية، ورفض النقل للمستشفى، وتم نقله إلى منزل الأسرة بقرية شاويش بمركز إهناسيا.

محافظ بني سويف يطمئن على سلامة مدير مكتبه

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سلامة وصحة مدير مكتبه محمود المغربي، تليفونيا، حيث اطمأن على صحته.

وفي سياق آخر، أصيب 4 شباب إثر حادث تصادم مركبتين توك توك أمام قرية الدباح التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.