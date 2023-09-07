افتتاح معرض «لحد عندك» لبيع السلع الاستهلاكية والمعمرة في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض السوق المصرية باستاد بني سويف الرياضي، والذي يجرى تنظيمه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

ويحمل المعرض شعار «لحد عندك»، ويشارك به 60 عارضا من شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض كل من: النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، الدكتورة مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض، توني عثمان أمين مساعد حزب مستقبل وطن، ومصطفى شعبان أمين أمانة الصناعة والتجارة بالحزب.

أقسام ومنتجات المعرض

وتفقد المحافظ أقسام وأجنجة المعرض، الذي يشارك فيه كبرى الشركات والمصانع المصرية، ويضم العديد من المعروضات مثل: الأجهزة الكهربائية، الصناعات الحرفية واليدوية، الملابس الجاهزة، المفروشات، الصناعات الغذائية، السجاد والموكيت، مستحضرات التجميل، الأثاث المنزلي والمكتبي، المراتب، الأدوات المنزلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض؛ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة؛ للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

وأثنى المحافظ على المعروضات والسلع التي يوفرها المعرض، مؤكدا دعمه لأي مشروع أو مبادرة تسهم في دعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وإحداث رواجا اقتصاديا وتنشيط لحركة البيع والشراء، تنعكس نتائجه الإيجابية على مستوى وجودة حياة المواطنين.

وأكد «غنيم» أهمية تضافر كافة الجهود مؤسسات المجتمع المدني، من الجمعيات والأحزاب لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتيسير الحصول عليها.