3 مسابقات عالمية لأكثر شخص كسول في العالم.. «جوائز خيالية»

النوم لساعات طويلة والاسترخاء دون عمل شيء، أصبح وسيلة للحصول على 1000 يورو كمكأفاة، إذ ظللت على هذا الحال لساعات طويلة.

ويرغب الكثيرون في البقاء في السرير طوال اليوم، دون فعل أي شيء، ويمكنك فعل ذلك بكل سهولة والحصول على مكأفاة 1000 يورو إذ كنت الشخص الأكثر كسلًا بين المتسابقين، وذلك في إطار المسابقة الدولية التي تقام سنويًا في «مونتينيغرو»، ويتنافس فيها 7 متسابقين للحصول على اللقب، الأمر الذي لا يتطلب جهدًا سوى الاسترخاء والنوم فقط فما القصة؟

«1000 يورو» مكأفاة لأكثر شخص كسولًا حول العالم.. ما القصة؟

لا يتطلب الأمر سوى الاستلقاء فقط لأكبر وقت ممكن، وبحسب المتسابقين: «نشعر كلنا بأننا في حالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء».

ويبلغ عدد المشتركين 21 متسابقًا ظلوا يتنافسون، ولم يتبقى منهم سوى 7 فقط يحرص كل منهم للحصول على اللقب، ووصل مجمل الساعات التي استلقاها هؤلاء الأشخاص حتى الآن ما يقرب من 463 ساعة، وتتطلب المسابقة الالتزام ببعض الشروط للحصول على الجائزة في النهاية، وتدور فكرتها حول تحقيق أكبر قدر من النوم لأطول عدد ساعات ممكنة، وانطلقت المسابقة في الدولة الصغيرة المطلة على البحرالأدرياتيكي قبل 12 عاماً، للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

مسابقة نوم في إسبانيا

تحسب نقاط المشاركين في المسابقة التي يبلغ عدد المتنافسين فيها 360 شخصا، ويتم التقييم بناءً على 4 مستويات هي:

- طول فترة النوم.

-أفضل وضع للنوم.

- أكثر ملابس القيلولة لفتا للأنظار.

- أعلى شخير.

- تستمر كل جولة 20 دقيقة.

- تخصم نقاط الشخص الذي يستيقظ قبل هذه المدة.

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