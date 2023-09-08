شاهد مباراة مصر وإثيوبيا مجانا.. تعرف على تشكيل المنتخب

يستضيف المنتخب المصري اليوم نظيره الإثيوبي للعلب مباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024، ويستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإثيوبيا التي تقام مساء اليوم، بداية من تشكيل المنتخب، وحتى القنوات الناقلة المجانية وغيرها، ومواعيد العرض، وسبب غياب محمد صلاح عن اللعب اليوم في مباراة مصر وإثيوبيا، وكذلك ترتيب مجموعة مصر وإفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

بقيادة البرتغالي البرتغالى روى فيتوريا، يلعب المنتخب المصري اليوم مع المنتخب الإثيوبي، ويعرض الماتش على القنوات الآتية:

قناة تايم سبورت الأرضية

قناة بي إن سبورت.

وتلعب تلك المباراة بعد الجولة الخامسة التي فاز فيها المنتخب المصري على غينيا بهدفين مقابل هدف، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2024.

سر غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا

وفضل الجهاز الفني للمنتتخب عدم استعداء محمد صلاح لمباراة اليوم أمام إثيوبيا، حيثإأن المنتخب المصري متصدر مجموعته في تصفيات كأس الأم الإفريقية 2024، وضمن التأهل للبطولة.

تشكيل المنتخب في مباراة مصر وإثيوبيا

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2024، في مباراة مصر وإثيوبيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى فتحي - عمر مرموش - مصطفى محمد.

موعد عرض المباراة

تعرض مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر، وفي تمام التاسعة بتوقيت الإمارات ووسلطنة عمان، حيث ينتظر الجمهور العربي تلك المباراة.

طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

تردد قناة تايم سبورت: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9.

وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لضبط تردد القناة وهي كالتالي:

بداية قم بفصل الريسيفر عن التليفزيون من ريموت تحكم التلفزيون.

قم بتوصيل جهاز إرسال أرضي (إريال) بشكل صحيح بالتليفزيون الخاص بك.

قناة تايم سبورت من القنوات الأرضية.

إذا لم تظهر القناة تخير من الإعدادات، الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها، لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا اليوم.

ترتيب محموعة مصر وإثيوبيا في أمم إفريقيا

ويلعب المنتخب المصري بعدما ضمن التأهل إلى أمم إفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، قبل غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

حكم الساحة: باتريك مبيامي من الجابون.

حكم مساعد أول : بوريس مارلايس ديتسوجاح من الجابون.

حكم مساعد ثاني: ستيفن موتاسي مويو من الكونغو.

الحكم الرابع: ميسي جييسي نكونكوال من الكونغو.

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