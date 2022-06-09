طريقة مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا الليلة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

ينتظر الليلة جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم متابعة أدائه في ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، والتى سيواجه فيها المنتخب الأثيوبي الليلة، وذلك في السادسة مساء على أرض ستاد بينجو الدولي بمالاوي، لذا يبحث الجمهور عن طريقة مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا الليلة والقنوات الناقلة.

وفي إطار خدمات «الوطن» المتواصلة التي تحرص على تقديمها لقرائها ومتابعيها، من محبي كرة القدم المصرية والأفريقية، نستعرض خلال التقرير التالي، طريقة مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا الليلة والقنوات الناقلة، والتي ستقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بثاني جولات المنتخب الوطني بالتصفيات الأفريقية.

طريقة مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا

تذاع الليلة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك على التردد 11548 التابع لشبكة القنوات، نظرا لأنها صاحبة الحقوق الحصرية الوحيدة لبث البطولة الأفريقية وتصفياتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا

- البث سيكون من خلال القمر الصناعي : نايل سات.

- تردد القناة: 11548.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وسبق أن حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب غينيا في جولاته بالتصفيات الأفريقية، وهى المباراة التى اقيمت على ملعب ستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

وكان المدير الفني للمنتخب إيهاب جلال، قد أعلن التشكيل الذي سيخوض به المباراة الليلة مع إثيوبيا، إذ يضم كلا من «محمد أبو جبل- محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد- إمام عاشور- محمد النني- مهند لاشين- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- أيمن أشرف - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- محمود علاء- عمرو السولية - محمود الونش- حمدي فتحي- عمر جابر- عمر كمال- إبراهيم عادل - أحمد عاطف - أحمد حمدي - محمد إبراهيم - مصطفى محمد».