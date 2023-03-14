محمود مسلم يترأس وفد لجنة «ثقافة الشيوخ» لزيارة مدينة رشيد في البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وذلك في إطار التعاون والتكامل المؤسسي.

زيارة أعضاء اللجنة لمدينة رشيد

ورحبت نائب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البحيرة، تلك المحافظة الواعدة التي تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المهمة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مدينة رشيد تعتبر زهرة النيل الخالد، تولقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي مدينة ذات تاريخ عريق.

مدينة رشيد شهدت مختلف الحضارات

وأوضحت أن المدينة شهدت مختلف الحضارات، كما أنها تضم 58 موقعًا أثريًا، مشددًة على أنه تم وضع خطة متكاملة للنهوض بمدينة رشيد على كافة الأصعدة كمشروع قومي تدعمه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لوضعها على الخريطة السياحية، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والسياحية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مدينة رشيد تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها بأن تكون واجهة لمصر على الخريطة السياحية، كما تتميز بالعديد من الصناعات مثل اليخوت ومراكب الصيد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل الأثرية، وثروة المدينة من النخيل.

من جانبه، قال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، إن زيارة الوفد تأتى في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصلته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف عوامل الجذب السياحي للمحافظة، واستعراض احتياجات المدينة لتتبوأ موقعها التي تستحقه ضمن المدن السياحية العالمية، والعمل على تلبيتها بشكل عاجل دعمًا للسياحة وتنمية لموارد المحافظة.

واستمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي عن تاريخ مدينة رشيد الخالدة، وآثارها العريقة قدمه سعيد رخا، مدير متحف رشيد والدكتور محمد تهامي، مدير آثار رشيد.

وتفقد أعضاء اللجنة مسجد أبو مندور، والذي يعد من أشهر مساجد رشيد، ويقع على شبه جزيرة «تل أبو مندور»، وهى ربوة على نهر النيل وسمي المسجد بهذا الاسم نسبة إلى العارف بالله «محمد أبو مندور»، واشتهر بأبو النضر لقوة بصره ويعد المسجد تحفة معمارية، لأن مئذنته هي الوحيدة فى المدينة التي أخذت الطابع العثماني، ويشمل على ضريح وبئر ماء عذب.

ومن المقرر أن تواصل نائب محافظ البحيرة ووفد لجنه مجلس الشيوخ جولتهم بمدينة رشيد لتفقد عدد من المواقع والأماكن الأثرية المهمة بالمدينة، لبحث سبل الجذب السياحي لها على الصعيدين الداخلي والخارجي.