أبرز القضايا على طاولة مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب اليوم.. تنطلق بعد قليل

يشمل جدول نقاشات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اليوم عددا من الفاعليات، أولها تنظيم مناظرة حول العنف الأسري، ويأتي عنوانها «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، وبعدها تعقد التنسيقية صالونا ثقافيا يتم خلاله مناقشة عدد من الأمور وهي أوضاع الصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية.

مناظرة التنسيقية اليوم

وفي تمام الساعة السادسة مساءً تنطلق مناظرة التنسيقية حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني، ويتم خلال المناظرة تناول العنف الأسري من أكثر من زاوية، كأسبابه ودور الواعظ الديني في الأمر وغيره.

ومن المقرر أن يدير المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

صالون التنسيقية الثقافي

وفي تمام السابعة، يبدأ الصالون الثقافي للتنسيقية والذي يناقش قضايا وملفات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بالصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية، ووفقا للصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب على فيس بوك تتناول الجلسة الأولى من الصالون قضية «السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول»، وتناقش التحديات التي تشهدها الصناعة الثقافية سواء من تمويل أو رقابة أو محتوى مقدم وغيره، أما الجلسة الثانية من الصالون قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل»، وتناقش كيفية التمكين السياسي للشباب، وكيفية تفعيل نشاط الاتحادات الطلابية وغيره.

ويدير الحوار في الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية السابق، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.