الكشف على 300 طفل داخل قرية بالغربية عن أمراض القلب (صور)

استقبلت قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، أتوبيس مبادرة قافلة «سلامة قلبك»، للكشف على أطفال القرية والاطمئنان على سلامتهم الصحية، وبداخله تجهيزات طبية فائقة الجودة للكشف عن أمراض القلب بالتعاون مع جمعية فضيلة الشيخ عبد السلام أبوالفضل الخيرية ضمن المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت المبادرة بندوة تثقيفية عن كيفية العناية بالصحة الوقاية من أمراض القلب قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب ورئيس جمعية قلوب أصحاء، إن قافلة مبادرة «سلامة قلبك» بالتعاون مع جمعية قلوب أصحاء ومؤسسة ثروت الخيرية لمكافحة أمراض القلب المزمنة، قامت اليوم بالكشف الطبي الدقيق على ما يقرب من 300 حالة من أطفال القرية تتراوح أعمارهم من سن 3 إلى 15 عاما.

دور المجتمع المدني

وأضاف أن المجتمع المدني له دور في هذه المبادرة وهو مبادرة «سلامة قلبك» لحماية قلوب المصريين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، منوهاً بأنه تم الاهتمام بجميع الفئات العمرية، بداية من حديثي الولادة، مروراً بالأطفال حتى 15 عاما.

الخدمات مجانية

وأضاف «الغمراوي» أن المبادرة تستهدف القضاء على أمراض القلب بين الأطفال، كما تنقسم إلى عدة محاور، أولها الكشف عن أمراض القلب بين الأطفال، الكشف عن أمراض القلب والمتابعة الطبية المتخصصة لمن يثبت إصابته، وكل ذلك مجانا دون أي مقابل مادي بهدف تأسيس أجيال أصحاء بين أطفال، قائلاً: «ما نسعى إليه هو توفير حياة كريمة صحية لكل مواطن يعيش على أرض مصر، وذلك من خلال جميع المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس السيسي».