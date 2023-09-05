«تعليم الغربية» تحظر تغيير الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ناقش ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة العمل استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والتأكيد على إعادة توزيع المعلمين، وتنفيذ كافة أوامر النقل والندب على مستوى الإدارات التعليمية، وتفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي.

تفادي السلبيات

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تنظيم الانشطة التدريبة للارتقاء بالتنمية المهنية للعاملين في الحقل التعليمي وتعظيم الفائدة من أثر التدريب، مؤكداً تكثيف المتابعات لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة، على أن يتم تركيز خطط المتابعة على المدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات، مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم ازالته من سلبيات أولا بأول.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية 2023/ 2024 وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن، وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولاً بأول، كذلك الانتهاء من الحصر الدقيق لأعداد أجهزة التابلت المطلوبة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي.

كما أكد «حسن» على تفعيل مجموعات الدعم على مستوى الإدارات لجميع المراحل والإعلان لها في أماكن ظاهرة بالمدارس، وكذلك الإعلان لها على صفحات الإدارات والمدارس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والممكنة لجذب الطلاب وعودتهم للمدارس، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب، وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالأمر الإداري الصادر من المديرية بعدم تغيير الزي المدرسي تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

الاهتمام بذوي الهمم

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع، بالاهتمام بجميع فئات ذوي الهمم من العاملين والطلاب ممن وهبهم الله سمات وإرادة مميزة وتقديم كافة سبل الدعم والتشجيع والتحفيز لهم، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024 والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام لتحقيق الانضباط داخل جميع المدارس.