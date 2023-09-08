عمرو مصطفى يحتفل بتصدر أغنيته «مستغني» التريند

احتفل الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع جمهوره بدخول أغنيته الجديدة «مستغني» التريند.

عمرو مصطفى: أغنيتي تريند أصلي بدون دعاية

وكتب عمرو مصطفي قائلا: «مستغني دخلت الترند organic بدون شركه بدون دعاية مدفوعة. جمهوري الحبيب هو الشركة وهو الدعاية الحقيقية. شكرا أخويا أيمن بهجت قمر شكرا.. تيم شكرا.. جمهوري الحبيب أرقام قليلة بس أنا مبسوط جدا. معتمد على الله أولا ثم أنتم في نشر كل أغانيا مش لازم تسمع لوحدك سمع غيرك معاك إنتم السلاح الأقوى ليا الآن بحبكم جدا».

كلمات أغنية «مستغني» لعمرو مصطفى

وتقول كلمات أغنية مستغني: «مستغني.. ماهو الحب دغدغني.. مستغني.. واهم ندموا وبلغني.. يا أخي طبع البني آدم ده غريب جدًا دايمًا يتبطر.. الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا أكتر.. ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان.. يستجري خلاص يلدغني».