«التعليم»: تسجيل الغياب إلكترونيا.. ومنع مكبرات الصوت داخل المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى، كما شددت على عدم التطرق داخل المدارس لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا على عدم إقحام الطلاب في أي أمور غير العملية التعليمية.

عدم استخدام مكبرات الصوت

وشددت في خطاب رسمي على عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم ازعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس، إضافة إلى مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمعلمين وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى.

غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

وأشارت إلى بذل كافة الجهود لمكافحة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وإذاعة الأغاني الوطنية في الإذاعة المدرسية والاغاني التى تقدر المعلم والمدرسة أثناء طابور الصباح بجميع المدارس وتخصيص الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية.