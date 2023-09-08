«التعليم العالي» توضح أبرز المعاهد المعتمدة لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، كما يستمر التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية، والذين يتاح لهم التقديم على العديد من المعاهد الخاصة العالية.

ونشرت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أبرز المعاهد الخاصة العالية لـ «شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات» وتضم 15 معهدًا، مشيرة إلى تلك المعاهد معتمدة من الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات.

المعاهد الخاصة العالية نظم المعلومات

وفيما يلي نعرض أبرز المعاهد الخاصة العالية شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات.

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

5. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.