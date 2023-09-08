جامعة «إيست لندن» تمنح الدكتوراه الفخرية لوزير التعليم العالي في الهندسة

منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة المعمارية، تقديرًا لتاريخه العلمي، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد الـ125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذى أقيم بحرم دوكلاند الجامعي بلندن.

وثمنت الجامعة في خطاب المنح، المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور عاشور، التي عكست شغفًا واهتمامًا مبكرًا بالهندسة والعمارة، تمثل في نبوغه في هذا المجال، الذي أثمر عن رحلة عمل طويلة تضمنت العديد من المحطات المضيئة في مجال المشاريع الهندسية القومية، وكان أبرزها دوره منذ عمله وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي لبلورة رؤية واستراتيجية وطنية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن منح هذه الدرجة العلمية للدكتور عاشور، يأتي تقديرًا لمسيرته العلمية في مجال الهندسة المعمارية، التي تعد مصدر إلهام للخريجين الذين يأملون في محاكاة هذه النماذج من النجاح في أثناء رحلتهم الدراسية، ليتمكنوا من ترك بصماتهم في العالم، وكذا عن مجمل إنجازاته في مجال التعليم الجامعي خلال توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تقديم الدكتوراه الفخرية للشخصيات البارزة

وتحتل إيست لندن، مراكز متقدمة بين الجامعات البريطانية في تحقيق عدة أهداف منها؛ تعزيز المساواة، وتعد من أفضل 10 جامعات في التطور في توظيف الخريجين، ومن أعلى 20 جامعة بريطانية في شغل خريجيها منصب المدير التنفيذي، ولها العديد من اتفاقات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية كجزء من التعاون المثمر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة، ومن بين هذه الاتفاقات؛ توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعة وكل من: «القاهرة والإسكندرية والإسكندرية الأهلية والمنصورة الجديدة»، وذلك في مجال الدرجات العلمية المزدوجة لمنح درجات علمية مشتركة وتبادل الخريجين والباحثين، والتشارك في المواد العلمية والتعليمية وبرامج التدريب، وغيرها من المجالات التي تعكس التوافق في الهدف بين البلدين للاستثمار في البشر وتقديم فرص تعليمية متميزة للطلاب، وبرامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر على المستويين المحلي والدولي.

المسيرة المهنية للدكتور عاشور

ومن جهته، تقدم الدكتور عاشور، بالشكر إلى جامعة إيست لندن للتكريم والحفاوة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعد رمزا للروابط العميقة والمثمرة التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والبحثية، لافتا إلى التعاون الواسع بين جامعة إيست لندن على وجه الخصوص والجامعات المصرية عبر العديد من البروتوكولات والاتفاقات المشتركة لخلق درجات علمية مزدوجة في البرامج الدراسية الحديثة، مشيدا بما قامت به جامعة إيست لندن من إنجازات هائلة باعتبارها جامعة تركز على الوظائف، ودعم الحراك الاجتماعي، مثمنًا نهج الجامعة في تزويد الطلاب خلال رحلتهم التعليمية بالمواهب والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية في سوق العمل.

جدير بالذكر، أن «عاشور» قد شغل قبل توليه الحقيبة الوزارية، منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وعميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، فضلًا عن كونه أستاذًا للعمارة والتخطيط العمراني والإسكان بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى جانب العديد من الإسهامات في مجال التعاون الدولي بين قسم العمارة والجهات الأخرى.