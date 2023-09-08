«الغرف التجارية»: حريصون على تقديم مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار تنافسية

أشاد عبد الفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالمبادرات والمعارض التي تطرحها الحكومة بالاشتراك مع الجهات المختلفة التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في المواسم والأعياد المختلفة، وخاصة معرض «أهلا مدارس»، الذي تنطلق فعالياته في القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 29 سبتمبر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر.

العطار: غرفة القاهرة التجارية حريصة على الوقوف بجانب الدولة

وأضاف «العطار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن غرفة القاهرة التجارية حريصة على الوقوف بجانب الدولة في كل المناسبات والأزمات، من منطلق الحس الوطني للتجار والمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين، لهذا كان هناك ترحيبا كبيرا من كل المنتجين والتجار للمشاركة في المعرض، وتقديم منتجات ومستلزمات المدارس بجودة عالية وبأسعار تنافسية أقل بكثير عن مثيلتها بالأسواق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن معرض أهلا مدارس سيضم كل المستلزمات المدرسية التي يحتاج لها المستهلك من «أدوات كتابية، أحذية، شنط، ملابس، وأغذية»، وجمع كل هذه المستلزمات في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والمال على المستهلك، وإيمانا منا بأن واجبنا الوطني والإنساني الوقوف بجانب المواطن المصري للتغلب علي الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالعالم أجمع وليس بمصر فقط.