تخليدا لذكراه.. انطلاق مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية بأغاني سيد درويش

انطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بأغاني الفنان السكندري سيد درويش، من قبل طلاب الموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد إسماعيل، وذلك تخليدا للذكرى المئة لوفاته، حيث أدى الفرقة الموسيقية خلال حفل الافتتاح أغنيتي «أهو ده اللي صار» و«شد الحزام على وسطك»، وذلك في مكتبة الإسكندرية.

وأكدت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن اختيار أغاني سيد درويش في افتتاح المهرجان يأتي تخليدا لقيمته الفنية الكبيرة، وذلك تزامناً مع ذكرى وفاته المئة.

افتتاح مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم تقديم عدد من الأغاني التراثية والوطنية الأخرى إلا أن الافتتاح بأغاني فنان الشعب كان له أثر خاص في نفوس الحضور.

تفاصيل تكريمات مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح اليوم تكريم لجنة المشاهدات وهم كل من «الدكتورة داليا فؤاد والدكتور إبراهيم حجاج والدكتور أيمن الخشاب»، كما يجب تكريم كل من الفنانين «عثمان محمد علي، وحسام داغر» على أن يشهد حفل الختام تكريم كل من الفنانين «كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي»، بالإضافة إلى تخصيص جائزة باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.