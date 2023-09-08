جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الإسكندرية 2023.. «كل الكليات»

اعتمدت إدارة جامعة الإسكندرية، جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الإسكندرية 2023 للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، ويبدأ يوم 16 سبتمبر ويستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الإسكندرية 2023

وجاء جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الإسكندرية 2023 لكل الكليات كالتالي:

- كلية التمريض ومعهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض، من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الحاسبات والمعلومات، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى إعدادي بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية التربية ورياض أطفال، بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- زراعة سابا باشا من 16 إلى 19 سبتمبر، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.

- زراعة الشاطبي، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي، من 16 إلى 21 سبتمبر.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الإسكندرية 2023 للكليات العلمية

- كلية الصيدلة، بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

- طب الأسنان، بالوحدة العلاجية بكلية طب الأسنان.

- كلية الهندسة، بمقر كلية الهندسة من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

- الفنون الجميلة، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة في سموحة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية التربية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كليات «الآداب، الأعمال، سياحة وفنادق، حقوق» من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بمبنى كلية التجارة.