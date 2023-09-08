رئيس مهرجان المسرح التجريبي يكشف تفاصيل وفاة الفنان لسعد المحواشي

قال الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ30، إن الفنان التونسي لسعد المحواشي، الذي تُوفي اليوم الجمعة، تعرض لجلطة دماغية مفاجئة أودت بحياته في الحال، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي ولكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

جلطة دماغية مفاجئة

كان الفنان التونسي لسعد المحواشي، يشارك في فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان المسرح التجريبي الذي انطلق الأسبوع الماضي، وقبل وفاته بساعات قليلة كان مشاركًا بعرضه المسرحي مايوراش على مسرح الجمهورية بمنطقة وسط البلد.

وفاة لسعد المحواشي في الخامسة فجرا

وأضاف رئيس مهرجان المسرح التجريبي، لـ«الوطن»، أنّ الوفاة حدثت في الساعة الخامسة فجر اليوم الجمعة، ومن ثم تولت السفارة التونسية في القاهرة مهمة متابعة التفاصيل المتعلقة بنقل الجثمان، معربًا عن خالص تعازيه الحارة لأسرة الفنان لسعد المحواشي ولجميع أصدقائه وجمهوره خصوصًا، وأنّه كان فنانًا يعتز مخلصًا جدًا لفنه وعاشقًا له.

شارك بعرض في مهرجان المسرح التجريبي

وتسببت وفاة الفنان التونسي لسعد المحواشي، في صدمة لكل جمهوره ومحبيه خصوصًا وأنه كان يلقب في تونس بـ«ملك فن العرائس» وحرصوتا على رثائه عبر صفحاتهم على منصّات التواصل الاجتماعي، ونعته الهيئة العربية للمسرح وشاطرت جمهوره في تونس والوطن العربي الأحزان لرحيله.