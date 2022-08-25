وفاة المستشار محمد عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

نعى المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتوجه المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، في بيان، بالدعاء للفقيد: «سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».