محمد عبد العظيم: صورنا تحت الوصاية في عز البرد.. وإفيه «جمبري مزارع» انتشر

نجاح كبير حققه الفنان محمد عبد العظيم فى السباق الرمضاني الماضي 2023 من خلال مشاركتة فى مسلسل تحت الوصاية الذى قدمته الفنانة مني زكي وناقشت من خلاله قانون الوصاية على الأبناء.

محمد عبد العظيم يتحدث عن مسلسل تحت الوصاية

وعن هذا النجاح، قال الفنان محمد عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يتوقع أن الشخصية التى قدمها في العمل ستحقق كل هذا النجاح ولكنه فوجئ بردود أفعال الجمهور خاصة مع نزوله إلى الشارع.

وتابع محمد عبد العظيم إن الإيفيه الشهير الذي قدمه خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية «جمبرى مزارع» حقق ردود فعل واسعة وأصبح الجمهور فى الشارع يردده عندما يراه.

كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية

أما عن كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية كشف أنها كانت ظروفا صعبة للغاية لأنهم كانوا يصورون المشاهد في البحر في فصل الشتاء.

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد من الفنانين منهم منى زكي ودياب ومحمد عبد العظيم ونهى عابدين ومها نصار وعلي الطيب وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب واخراج محمد شاكر خضير.