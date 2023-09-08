توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن الكتب الخارجية والمدارس الخاصة 

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر الاستخدام أوالترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد، ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية، وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

تعلميات وزارية قبل بدء العام الدراسي

وشدد وزير التعليم، خلال الكتاب الدوري الصادر استعدادا للعام الدراسي 2023/2024، على إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية، التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة بهذا الشأن.