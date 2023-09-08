«رياضة كفر الشيخ» تنظم اختبارات ترقي أحزمة التايكوندو بنادي مطوبس

شهد نادي مطوبس الرياضي في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اختبارات ترقي الأحزمة للتايكوندو بنادي مطوبس الرياضى لعدد 112 لاعبا من أبناء النادي للحصول على الدرجه الأعلى.

عقدت اللجنة بحضور موفد الاتحاد المصري للتايكوندو الخبير الدولي وليد جودة، وذلك في إطار دور الهيئات الشبابية و الرياضية في دعم و تعزيز المواهب الرياضية لدى النشء والشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

90 لاعبا يخضون لاختبارات

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الاختبارات خاضها 90 لاعبا على الحزام الأبيض و22 لاعبا على الحزام الأصفر، مثمناً جهود مجلس الإدارة في دعم اللعبة وتنمية قدرات لاعبي النادي، في إشارة منه للقاء الودى الذى خاضه فريق تايكوندو مطوبس فى نادى عز الدخيلة ، بإشراف عبد المنعم الكنانى ، وكيل المديرية للرياضة.

مسابقات مختلفة

وأشار أيضا إلى تنظيم العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة لتأهيل الشباب في مختلف البطولات المحلية، جاء ذلك بحضور أشرف فليفل ، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأولياء أمور اللاعبين ومحبي اللعبة بمطوبس.

بينما أشاد جودة الخبير الدولي، بمستوى أداء اللاعبين بقيادة محمود الشهاوي، المدير الفني لفريق التايكوندو بنادي مطوبس والتقط الجميع الصور التذكاريه .