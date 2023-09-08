جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023.. كلية الصيدلة 9 سبتمبر

أعلنت جامعة كفر الشيخ جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023، والتي تنطلق غدا 9 سبتمبر وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وفقا لموعد كل كلية، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023

وبحسب ما حدّدته الجامعة، فإنّ جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023 للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة كالتالي:

- كليتا الطب البشري والعلاج الطبيعي بمدرج كلية الطب البشري، وكليات الأسنان والصيدلة والألسن بمدرج كلية الصيدلة 9 سبتمبر.

- كليتا الهندسة والحاسبات والمعلومات بمدرج كلية الهندسة وكليتي العلوم والذكاء الاصطناعي بمدرج كلية العلوم 10 سبتمبر.

- كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بمدرج كلية التمريض 11 سبتمبر.

- كليات الزراعة والثروة السمكية والطب البيطري بمدرج كلية الزراعة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

- كلية التجارة «انتظام - انتساب موجه» بنين بمدرج كلية التجارة يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

- كلية التجارة «انتظام - انتساب موجه» بنات بمدرج كلية التجارة يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

- كلية التربية «عام - أساسي - طفولة - رياضة» بنين بمدرج كلية التربية يوم السبت 16 سبتمبر 2023.

- كلية التربية «عام - أساسي - طفولة - رياضة» بنات بمدرج كلية التربية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

- كلية الآداب «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية النوعية بمدرج كلية الآداب يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

- كلية الآداب «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية النوعية بمدرج كلية الآداب يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

- كلية الحقوق «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية الرياضية بمدرج فؤاد بدر بجوار البوابة الرئيسية للجامعة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

- تخلفات جميع الكليات بمستشفى الطلبة بالجامعة يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023

وحرصت الجامعة على إعلان جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2023 في أماكن ظاهرة بجميع الكليات، فضلاً عن نشر الجدول عبر الموقع الرسمي للجامعة والكليات بجانب منصات الجامعة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات التقدم للكشف الطبي جامعة كفر الشيخ

ووفقاً لجامعة كفر الشيخ فإنّ خطوات التقدم للكشف الطبي كالآتي:

- الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط التالي

- طباعة الاستمارة عبر الموقع بالرقم القومي من خلال التقرير، ولصق صورة شخصية 4×6، والتوجه لتوقيع الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد بالجدول المرفق.

- إحضار الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية بعد الانتهاء من الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية على منظومة الدفع الإلكتروني وهي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2- 3 صور من بطاقة الترشيح.

3- شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4- 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 8 صور شخصيه 4×6.

6- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للبنين.

7- إيصال الدفع المصروفات من خلال الدفع الإلكتروني في منظومة الدفع عن طريق الفيزا كارد عن طريق الرابط.

8- أوراق الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي لائق.

9- استمارة حجز دورة التربية العسكرية.