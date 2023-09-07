«رياضة كفر الشيخ» تهنئ الفرق الفائزة بمسابقة الرواد في بلطيم

هنأ الدكتور عزت محروس ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، الفرق المتوجة في بطولة الرواد، والتي أقيمت في مصيف بلطيم بالمحافظة.

وتوجت فرق محافظة الإسكندرية بالمركز الأول في كل الألعاب، في الحدث الذي أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وشاركت به 8 محافظات هي «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغربية»، بإجمالي 176مشـاركا.

الفرق الفائزة

وأكد الدكتور عزت محروس، أن فريق محافظة الإسكندرية حصل على المركز الأول بتسعة نقاط، وفريق محافظة القليوبية على المركز الثاني بخمسة نقاط، والغربية على المركز الثالث بثلاثة نقاط، وتم تسليم الجوائز للفائزين في لقاء الرواد، بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبحضور الدكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات القومية والدكتور محمود عطا، المنسق العام للمشروع القومي للرواد، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

تنشيط الرياضة بين الشباب

وأشار وكيل وزارة شباب كفر الشيخ، أن تنشيط الرياضة بين الشباب ولقاء عدد منهم من مختلف محافظات الجمهورية أمر جيد، ويخلق نوع من المعرفة والتعاون في بناء جيل قادر على العطاء.

واختتم لقاء الرواد بمصيف الشباب ببلطيم، بمتابعة وحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.