«بيطري كفر الشيخ»: لدينا ثروة حيوانية كبيرة تقدر بنحو 14 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن حجم الثروة الحيوانية من الأبقار والجاموس في كفر الشيخ جيد للغاية، مشيراً إلى أن تعدادها في تزايد مستمر، حيث يبلغ إجمالي ثمنها بنحو 14 مليار جنيه، كمتوسط سعر لكل رأس ماشية بنحو 50 ألف جنيه، وذلك كون المحافظة زراعية في المقام الأول.

212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعداد الماشية من الأبقار والجاموس في كفر الشيخ، يقدر بنحو 212 ألف رأس ماشية، وهو ما يمثل نحو 20% من تعداد الثروة الحيوانية في مصر.

الاهتمام بزيادة أعداد الإناث

وأضاف أن مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حريصة على تزايد أعداد الإناث من الأبقار والجاموس بهدف تنامي الثروة الحيوانية لتصل لنحو نصف مليون رأس ماشية في خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك من خلال تربية أفضل السلالات للحيوانات، واستخدام طرق التلقيح الصناعي بشكل علمي، وتكثيف كل الخدمات البيطرية في كل ربوع المحافظة.