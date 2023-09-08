استقرار سعر الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار الريال السعودي، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وجنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.