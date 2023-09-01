استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 1-9- 2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 8.20 جنيه للشراء، و سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.