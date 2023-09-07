سعر الريال السعودي في البنوك اليوم.. يشهد استقرارا ملحوظا

شهد سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، استقرارا في بداية التعاملات اليوم الخميس 7-9-2023، ليسجل سعره في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر فقد بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما وعن وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلي 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

هذا وقد سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما وعن سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء