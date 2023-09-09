«الإفتاء» تحسم الجدل حول عدة المطلقة طلاقا رجعيا: لا تقل عن 60 يوما

عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، رداً على سؤال ورد إلهيا جاء نصه: «ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟».

عدة المطلَّقة التي تحيض

وأكّدت دار الإفتاء في ردها على السؤال أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي 3 حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا.

وأضافت الدار في عدة المطلَّقة التي تحيض أن الله تعالى قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهنّ مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.

عدة المطلقة الآيس أو الصغيرة

وفي سياق منفصل أوضحت دار الإفتاء، أنَّ عدة المطلقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضات كوامل، وليست 3 أشهر، بل الثلاثة الأشهر هي عدة المطلقة الآيس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].

وأكّدت الدار أن عِدَّة المرأة التي تحيض هي 3 حيضاتٍ كوامل، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض 3 مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.