رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دار الإفتاء تكشف 3 أسباب لاختيار الرفيق الصالح.. «يرفع الهمة»

كتب:

رؤى ممدوح
06:48 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

يعد اختيار الرفيق الصالح من الأمور المهمة التي أوصى بها الإسلام، إذ تعتبر الصداقة من أسمى العلاقات الإنسانية، خاصةً إذا كانت الصداقة قائمة على الصدق والوضوح والمحبة، حيث إنّ وجود صديق حقيقي في حياة الإنسان ضروري جداً.

3 أسباب لاختيار الرفيق الصالح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمية اختيار الرفيق الصالح وهي كالتالي:

- يعد اختيار الرفيق الصالح أمراً ضرورياً ليجد الفرد من يقف بجانبه في رحلة الحياة.

- يقوي من عزيمة الشخص.

- يرفع الهمة والإنتاج.

أسس اختيار الرفيق الصالح

- التدين والصلاح: ينبغي أن يكون الصديق مُتديناً، ومعروفاً بالتقوى والصلاح، ولذلك لا بدّ من الاهتمام بالدين، والتقوى، والصلاح عند اختيار الصديق.

- حسن الخلق: حيث يدخل التدين في إطار حسن الخلق، فيجب اختيار الصديق الذي يتسم بالصفات الحميدة.

- العقلانية: يجب أن يكون الصديق على قدر معقول من العقلانية، والرزانة في التفكير، وأن يكون لبيباً في تصرفاته، ويرى الأمور من جوانبها الصحيحة.

- النشاط والاجتهاد: أن يكون عوناً ومعيناً لصديقه في جميع الأمور.

- الصداقة لوجه الله تعالى: أن تكون نية الصداقة خالصةً لوجه الله تعالى.

 

 

اقرأ المزيد:

دار الإفتاء تحسم الجدل حول الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

ما حكم من فاتته صلاة الفجر متكاسلا أو نائما.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز السجود على ظهور القدمين؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: قول «وغلاوة النبي عليك» جائز شرعا

دار الإفتاء توضح على من تجب زكاة المال ومقدار النصيب الشرعي

مفتي الجمهورية: دار الإفتاء المصرية بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ

حكم الإكثار في الضحك والمزاح.. دار الإفتاء توضح

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل ترث الأم ابنها المتوفي إن كان له أخوة وأبناء؟.. دار الإفتاء تجيب

ما سبب تسمية شهر صفر بهذا الاسم؟.. دار الإفتاء توضح
بقلم رؤى ممدوح