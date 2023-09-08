رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قناة الناس تعرض تقريرا باللغة الإنجليزية عن مسجد الظاهر بيبرس

كتب:

محمد عزالدين
10:45 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
مسجد الظاهر بيبرس

مسجد الظاهر بيبرس

عرضت قناة الناس، تقريرا باللغة الإنجليزية، عن مسجد الظاهر بيبرس، الذي صلى فيه الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين، من أكثر من 50 دولة حول العالم، بحضور الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

مسجد الظاهر بيبرس ثاني مساجد مصر

وجاء في التقرير المصور، الذي عرض فنون العمارة في المسجد، أن الظاهر بيبرس، ثاني أكبر مساجد مصر، أنشأه الظاهر بيبرس البندقداري، بين عامي ‏665‏ و‏667‏ هجريًا على مساحة ثلاثة أفدنة، ليكون تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي.

أعمال تطوير المسجد حديثا 

وأشار إلى أن الدولة قامت بتطوير المسجد، حيث شملت أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له والحفاظ على صبغته التاريخية.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القاهرة

قصة جامع الظاهر بيبرس بالقاهرة.. تحول لمخزن في عهد الاحتلال

محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء ترميمه

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة على قناة الناس

«الوطن» داخل مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه.. تراث عامر بالإيمان

زوار مسجد الظاهر بيبرس يرتدون زي المغول خلال افتتاحه.. خبير أثري يكشف السر

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد 225 عاما من الإغلاق.. ثالث أكبر المساجد الأثرية
بقلم محمد عزالدين