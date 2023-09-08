قناة الناس تعرض تقريرا باللغة الإنجليزية عن مسجد الظاهر بيبرس

عرضت قناة الناس، تقريرا باللغة الإنجليزية، عن مسجد الظاهر بيبرس، الذي صلى فيه الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين، من أكثر من 50 دولة حول العالم، بحضور الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

مسجد الظاهر بيبرس ثاني مساجد مصر

وجاء في التقرير المصور، الذي عرض فنون العمارة في المسجد، أن الظاهر بيبرس، ثاني أكبر مساجد مصر، أنشأه الظاهر بيبرس البندقداري، بين عامي ‏665‏ و‏667‏ هجريًا على مساحة ثلاثة أفدنة، ليكون تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي.

أعمال تطوير المسجد حديثا

وأشار إلى أن الدولة قامت بتطوير المسجد، حيث شملت أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له والحفاظ على صبغته التاريخية.