قصة جامع الظاهر بيبرس بالقاهرة.. تحول لمخزن في عهد الاحتلال

أكدت محافظة القاهرة أن مسجد الظاهر بيبرس يعد تحفة معمارية، وذلك بعد انتهاء أعمال ترميمه، وشهد أول صلاة جمعة أمس بحضور عدد من مسؤولي المحافظة والأوقاف، وكشفت المحافظة عن تاريخ هذا المسجد وبعض المعلومات عنه وهي كالتالي.

- استغرقت أعمال التطوير للجامع 16 عامًا على مرحلتين، الأولى من 2007 حتى 2010، والثانية من 2018 حتى 2023 وذلك من خلال منحة من دولة كازاخستان .

- تضمن الترميم تركيب الأرضيات الحجرية والرخامية وأروقة الجامع وتنسيق الموقع العام

- تدعيم الأساسات والعزل والأعمال الإنشائية وتثبيت منسوب المياه الجوفية وتركيب منظومة إطفاء الحريق ووحدات إنارة داخلية وخارجية

- تركيب الأبواب الخاصة بمدخل الجامع وتقوية الأبواب وتجديد الميضأة الحديثة وترميم المداخل التذكارية

أحداث شهدها جامع الظاهر بيبرس

- تم تحويل جامع الظاهر بيبرس فترة الحملة الفرنسية إلى قلعة عسكرية

-عام 1812 تم نقل بعض أعمدة الجامع إلى الجامع الأزهر لبناء رواق الشراقوة.

- في عهد الاحتلال البريطاني تم تحويله إلى مخزن ثم مذبح عام 1915

- عام 1918 تم اجراء بعض الإصلاحات والترميمات في رواق القبلة.

- المسجد يضم صحن أوسط مكشوف تحيط به أربع مظلات وأروقة أكبرها رواق القبلة.

- سور من الحجر يحيط بالجامع من الخارج، علاوة على 4 أبراج في أركان الجامع الخارجية.

أقدم جوامع العصر المملوكي

- يعد من أقدم جوامع العصر المملوكي أنشاه السلطان الظاهر بيبرس 665 هجريا و1266 م.

- مساحة الجامع 3 أفدنة، ويقع في شارع الجيش بميدان الظاهر بالقاهرة.

- ظلت الشعائر الدينية مقامه بالجامع حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي حتى عجزت الدولة عن الصرف عليه لاتساع رقعته فساءت حالته.

- ثالث أكبر مساجد مصر من حيث المساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية ومسجد أحمد بن طولون.