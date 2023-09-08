«أوقاف سوهاج» تكرم أوائل برنامج الطفل الصيفي.. يعيد دور المسجد التوعوي

كرَّمت مديرية أوقاف سوهاج الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل بمسجد الحسينات بأوقاف مشطا بمحافظة سوهاج، لتشجيع وتحفيز الطلاب على التنافس فيما بينهم.

قال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بحديثه لـ«الوطن»، إن برنامج الطفل الصيفي يأتي في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.

دور البرنامج الصيفي للأطفال بسوهاج

وأضاف عبد الرحيم أن البرنامج الصيفى للطفل يوثق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية، وعملا على بث روح التنافس الإيجابي بين الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل.

تكريم الطلاب الأوائل بالبرنامج الصيفي

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج أن الأطفال فيما بينهم عبر البرنامج قد تبادلوا المعلومات وتم تكريم الأوائل منهم بالمسابقات وسط فرحة عارمة من الأطفال وأهالي محافظة سوهاج وشارك بالتكريم من أوقاف سوهاج الشيخ شحاته محمد شحاته مدير إدارة الأوقاف، والشيخ عبدالعليم ريان مدير إدارة أوقاف مشطا.