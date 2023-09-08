عاجل.. أول تعليق من موديست بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

كشف أنطوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند السابق، تفاصيل التفاوض معه من أجل ضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، ضرورة حسم الصفقة في الميركاتو الحالي.

موديست يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

وأكد موديست في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أن النادي الأهلي يتفاوض معه بالفعل في الوقت الحالي؛ من أجل حسم الصفقة نهائيًا، وضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل مثالي.

ويرحب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، رغم كبر سن اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تعويض محمد شريف وشادي حسين في الموسم الجديد.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، عن اقتراب موديست من التوقيع للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى موديست، باهتمام بعض الأندية الألمانية خلال الصيف الجاري، لكن حتى الآن عرض النادي الأهلي هو الأنسب بالنسبة للاعب الفرنسي.

وبات موديست، لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وشارك موديست صاحب الـ35 عامًا، في 28 مباراة مع نادي بوروسيا دورتموند خلال الموسم الماضي وسجل هدفين.