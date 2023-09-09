وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفيات ويحيل المقصرين بوحدة فوكة الصحية للتحقيق

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أمس الجمعة، خلال مروره المفاجئ على مستشفى رأس الحكمة المركزي، انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وزار وكيل وزارة الصحة بمطروح، بحسب بيان صحفي، قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة، متابعا الإجراءات الطبية والتمريضية خلال تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

تقديم خدمات متميزة للمرضى

كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، سكن الأطباء والفنيين والتمريض، مشددا في بيان، على ضرورة حسن الاستخدام والحفاظ على التجهيزات الجديدة للسكن، وعقد جلسة نقاشية مع الدكتور محمد النعناعي، مدير المستشفى، والدكتور محمد علي محمود، مدير إدارة الطوارئ، حول تفعيل القسم الداخلي والاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة للإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء وزائري مطروح.

تدني مستوي النظافة

وحرص وكيل صحة مطروح، على تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة ومختلف الأقسام، وتلاحظ تدني مستوى النظافة بتلك الأماكن، وجرى توجيه إنذار مشدد لمسؤول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى، كما وجه بضرورة تدريب عمال النظافة على أساليب مكافحة العدوي ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

الاستماع لمرافقي الحالات المرضية

كما استمع وكيل صحة مطروح، لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مشددا على الطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطني وزائري مطروح.

إحالة المقصرين للتحقيق

كما قام سالم، بالمرور على وحدة فوكة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وتلاحظ تدني معدل الأداء بعيادة الأسنان وتغيب أحد أعضاء الطاقم الطبي دون سند قانوني، وجرى إحالته للتحقيق بديوان عام المديرية.

وأكد سالم، أنه لن ولم يتهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة الإدارات المعنية بالمديرية بالمتابعة والتواجد الفعال على رأس العمل بجميع وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.