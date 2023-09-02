«100 يوم صحة» في مطروح: تقديم 367.949 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، في يومها الثامن والستين، التي تم إطلاقها الأحد 25 يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

واستعرض «سالم» تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين منذ إطلاقها.

‏وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» بلغت 367 ألفا و949 خدمة، حيث قدمت الفرق الطبية المشاركة بحملة «100 يوم صحة»، 38 الف و 344 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة، وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات 12915 وعدد زيارات السيدات المنتفعات 12633 زيارة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 12796 زيارة وتم تطعيم عدد 48755 طفل، وتقديم الخدمات لعدد 24174 مواطن من خلال القوافل الطبية، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 173945 مواطن، و 33102 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

7055 خدمة لدعم صحة المرأة

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه جرى تقديم 7055 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد 2633 طفلا، فيما قدمت 6521 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما قدمت «100 يوم صحة» 639 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و 2202 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقدمت «100 يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص «الأورام السرطانية البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم»، بملء 10514 استمارة استبيان، وتم تحويل 1555 حالة إلى مستشفيات الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة.

متابعة 1456 منشأة غذائية

كما جرى المرور على 1456 منشأة غذائية وسحب 451 عينة وتحرير 787 محضرًا، وإعدام 8016 كجم من الأغذية و1968 لتر من المشروبات، والتوصية بغلق 27 منشأة والمرور على 135 محطة مياه.

وأوضح وكيل صحة مطروح، في بيان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي تحت إشراف الدكتورة إسراء راضي، مدير إدارة التثقيف الصحي، لعدد 173945 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ولفت الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات، إلى أنه يتم توجيه المواطن المتردد على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى.